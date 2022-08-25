دراسة: القطب الشمالي لم يكن دافئا مثل اليوم خلال أكثر من 7500 عام

أعلنت دراسة نشرت في مجلة نيتشر كوميونيكيشنز اليوم الخميس، أن القطب الشمالي لم يكن دافئا في الـ7500 عام الماضية مثلما هو اليوم.

استخدم العلماء تحليلا لحلقات النمو السنوي للأشجار التي ترجع لـ5618 قبل الميلاد لـ"يجدوا أن الاحتباس في العصر الصناعي وصل لمعدل غير مسبوق ورفع درجات حرارة الصيف لمستويات تجاوزت تلك التي أعيد بناؤها خلال السبع آلاف سنة الماضية".

وكان إعادة بناء المناخ محتملا لأن تآكل شبه جزيرة يامال أزاح التراب عن جذوع الأشجار القديمة التي يمكن استخدام حلقاتها السنوية لقراءة درجات حرارة الصيف التي تؤثر على نمو الأشجار.

وجرى استخراج أكثر من 3500 جذع شجرة في سيبيريا وجرى تحليل 1425 منها في الدراسة.