هوندا: مصنع الصين لا يزال مغلقا وسط تمديد القيود على استهلاك الطاقة

قالت عملاقة صاعة السيارات اليابانية "هوندا موتور" إن مصنعها في مدينة تشونجتشينج في الصين سوف يظل مغلقا هذا الأسبوع، حيث مددت الحكومة المحلية أمرا للحد من استهلاك الطاقة ووقف تشغيل المصانع.



ونقلت وكاالة "بلومبرج" للأنباء عن متحدث باسم الشركة، والذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب أحكام داخلية، القول إن كل المصنعين في منطقة تشونجتشينج يخضعون للأمر، ولم يتم تحديد موعد رفعه. وكان التوجيه السابق ممتدا فقط حتى اليوم الخميس.



ولم يرد مسؤولون في حكومة تشونجتشينج على الفور على طلب عبر الفاكس للتعليق.



وأمرت الحكومات المحلية في سيشوان وتشونجتشينج بقطع التيار الكهربائي عن المصانع والمنازل، حيث تواجه المنطقة حرارة مرتفعة وجفافا شديدا.



وشهدت مقاطعة سيشوان، التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة الكهرومائية، استنزافا لخزاناتها الرئيسية، بينما وصل نهر اليانجتسي الذي يمر عبر تشونجتشينج المجاورة إلى أدنى مستوى له منذ عام 1865 على الأقل.



وتعهدت إدارة الطاقة الصينية بالتخفيف من آثار النقص الذي عطل أعمال الشركات العالمية المهمة مثل تسلا وآبل .



وقالت وكالة الطاقة إنه سوف يتم نقل الكهرباء من مناطق أخرى لضمان إمدادات منتظمة من الطاقة، ومع ذلك، قال نانان كو المحلل في خدمة بلومبرج إن إي إف، إن سيشوان تفتقر للبنية التحتية اللازمة لتلقي الإمدادات الكافية.