جيش البحر التونسي ينقذ 50 مهاجرا بينهم مصري



أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الخميس، إنقاذ خمسين مهاجرا، بينهم مواطن مصري، في رحلات هجرة غير شرعية إلى السواحل الأوروبية.



ووفق بيان الوزارة، تدخلت وحدات من جيش البحر في عمليتين منفصلتين، حيث تمكنت الأولى من إنقاذ 38 مهاجرا كانوا على متن زورق أصابه عطب قرب سواحل قليبية، شرقي تونس.



وأفاد المهاجرون بأنهم كانوا انطلقوا في رحلتهم من سواحل قربة بولاية نابل، في الليلة الفاصلة بين 23 و24 آب/أغسطس الجاري



كما تمكنت الوحدات البحرية في عملية ثانية من إنقاذ 12 مهاجرا غير شرعي، بينهم مصري، إثر تلقيها نداء من المصطبة الغازية "ميسكار" التي تتوسط مدينتي جرجيس وصفاقس، بجنوب تونس، بعد أن صعدوا على متنها إثر تعطل مركبهم.