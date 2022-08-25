 المدعي العام التركي يحقق مع مغنية البوب جولشان بسبب تعليقات لها في حفل موسيقي - بوابة الشروق
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المدعي العام التركي يحقق مع مغنية البوب جولشان بسبب تعليقات لها في حفل موسيقي

(د ب أ)
نشر في: الخميس 25 أغسطس 2022 - 12:29 م | آخر تحديث: الخميس 25 أغسطس 2022 - 12:29 م

بدأ مكتب المدعي العام في اسطنبول التحقيق مع مغنية البوب المعروفة، جولشان بيرقدار كولا أوغلو، المعروفة باسم جولشان، بسبب التعليقات التي قالتها في حفل موسيقي، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول".

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس بأن تصريحات جولشان بشأن خريجي مدارس الأئمة والوعاظ، تسببت في بدء التحقيق مع المغنية التركية، للاشتباه في تحريضها على الكراهية بين أفراد الشعب.

فيما ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "خبر تورك" أن جولشان تحدثت أثناء حفل موسيقي أقيم في اسطنبول قبل أربعة أشهر، عن شخص قالت إنه "منحرف" لأنه كان خريج مثل هذه المدارس.


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