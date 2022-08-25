محمد بن زايد يبحث مع رئيسة اليونان سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارته الحالية إلى أثينا اليوم الخميس، مع رئيسة اليونان كاترينا ساكيلا روبولو، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، فضلا عن بحث الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت رئيسة اليونان، خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن بلادها تعد الإمارات شريكا استراتيجيا، وأن البلدين لديهما رؤية مشتركة نحو السلام والأمان والرفاهية في المنطقة، معربة عن ثقتها من وجود فرص إضافية كثيرة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات عدة.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن سعادته بالتطور المتزايد الذي تشهده العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه رغم تحدي جائحة كورونا إلا أن التبادل التجاري بين البلدين خلال العامين الأخيرين ارتفع بنسبة 17%.