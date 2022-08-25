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الأرصاد: ارتفاع نسب الرطوبة مستمر حتى نهاية الصيف.. وهطول أمطار

الدكتورة إيمان شاكر رئيس وحدة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية
الدكتورة إيمان شاكر رئيس وحدة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية
أحمد علاء
نشر في: الخميس 25 أغسطس 2022 - 12:28 ص | آخر تحديث: الخميس 25 أغسطس 2022 - 12:28 ص

قالت الدكتورة إيمان شاكر رئيس وحدة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة ساد منذ ثلاث أيام.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "cbc"، مساء الأربعاء، إن ارتفاع الرطوبة مستمر حتى نهاية فصل الصيف الذي ينتهي 22 سبتمبر.

وأشارت إلى أن الشعور بالانخفاض في درجات الحرارة في الأيام المقبلة لن يكون كبيرا.

ولفتت إلى هطول أمطار على المناطق الشمالية الغربية مثل الإسكندرية ومطروح، موضحة أن الأمطار ستكون خفيفة وستلطف الأجواء، ولن تنجم عنها أي مشكلات.

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