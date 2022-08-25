القوات البحرية السعودية تتسلم سفينة قتالية من إسبانيا

استقبلت القوات البحرية الملكية السعودية اليوم سفينة الملك "الجبيل" بحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي وذلك بعد وصولها إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في الأسطول الغربي بمدينة جدة على ساحل البحر الأحمر قادمة من مقر التصنيع في إسبانيا.



وقالت القوات البحرية السعودية ، في بيان صحفي اليوم الخميس ، إن "هذه السفينة من طراز "كورفيت- أفانتي 2200" تعد الأحدث عالميا في طرازها القتالي وهي باكورة مشروع سفن السراوات التي تشمل تصنيع وبناء خمس قطع بحرية حديثة وتمتلك قدرات للتعامل مع كافة التهديدات وتضم أحدث الأنظمة القتالية على متنها ويبلغ طولها 97 مترا وبوزن 2500 طن".



ووصف قائد القوات البحرية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي وصول السفينة واستقبالها بـ"الحدث التاريخي"



وقال إن "بناء السفينة الجبيل استغرق ما يقارب الأربع سنوات واستكمالها عدة مراحل بدأت بوضع العارضة إيذانا ببدء بنائها في حوض بناء السفن التابع لشركة "نافانتيا" في مدينة سان فرناندو الإسبانية ثم تعويم السفينة واجتيازها لاختبارات القبول في الميناء والبحر وصولا إلى مرحلة التدشين واختتام البرنامج التدريبي لطاقم السفينة، وانتهاء بمرحلة التجهيز والاستعداد للإبحار إلى المملكة".



وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصـناعات العسـكرية "SAMI" المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد إن "مشـروع السـراوات" نتـاج شـراكة بـين الشـركة السعودية للصـناعات العسـكرية وشـركة نافانتيا الإسبانية لبناء خمس سفن لصالح القوات البحرية الملكية السعودية.



وكانت السعودية قد وقعت مع شـركة نافانتيا الإسبانية عام 2018 عقودا لتطوير خمس فرقاطات حربية جديدة لصالح الجيش السعودي وبلغت قيمة العقود نحو 8ر1 مليار يورو.



ويمكن للسفن المذكورة الحركة بسرعة 25 عقدة بحرية وهي مسلحة بمدافع من عيار 35 و76 ملم وصواريخ مضادة للسفن وصواريخ ESSM المضادة للأهداف الجوية ورشاشات من عيار 7ر12 ملم وطوربيدات من عيار 324 ملم.