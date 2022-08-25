قيادي في حزب الله: أي عدوان إسرائيلي على لبنان سيقابل برد مناسب

أكد قيادي في حزب الله اللبناني، أن أي عدوان إسرائيلي على لبنان، سيكون الرّد بما يتناسب مع طبيعة العدوان، موضحا أنه لأول مرة في تاريخ الصراع باتت المقاومة هي من تفرض المعادلات على هذا العدو.



ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الخميس عن عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي قوله، خلال ندوة فكرية في الذكرى الرابعة والأربعين على تغييب موسى الصدر ورفيقيه، إن "العدو الإسرائيلي وخلال أربعين عاما، بات يُدرك قوة المقاومة وصدقيّتها، وقد جرّب معنا الحروب الصغيرة والكبيرة وكنا ننتصر عليه وبالخصوص في الحرب الثانية يوليو 2006 التي أذلّته وقهرته، وفرضت عليه الهزيمة وتوازن الردع.



وأضاف: "عندما يُعلن الأمين العام لحزب الله أنّنا أصبحنا في آخر الطريق فهذه هي الحقيقة التي يعرفها الصديق والعدو، إسرائيل اليوم تنتظر ماذا يقول حزب الله وأمينه العام بالتحديد، وماهي المعادلات التي ستفرض على هذا العدو".



وختم قائلا: "أمام أي عدوان إسرائيلي على لبنان، سيكون الرّد بما يتناسب مع طبيعة العدوان، وإذا ارتقى إلى الحرب الثالثة ستكون الأخيرة، وسينتهي معها هذا الكيان، وبالتأكيد لن نرجع إلى أي احتلال آخر، وسنكون نحن أسياد المنطقة ولن نهدي النصر إلا لمن يستحقه".