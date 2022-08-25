تعيين أول وزير للقهوة عالميا في دولة غينيا الجديدة

تملك القهوة شعبية واسعة، وكذلك قيمة اقتصادية كبيرة للدول المصدرة لها والتي تعطي ذلك المحصول اهتماما خاصا بلغ في دولة غينيا الجديدة أن تخصص له وزارة بأكملها لأول مرة عالميا، وذلك في حكومة رئيس الوزراء الغيني الجديد جيمز ماريب الذي تسلم منصبه حديثا بعد جولة انتخابات شهدت موجة كبيرة من العنف والفوضي.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية، عن رئيس الوزراء الغيني جيمز ماريب أن منصب وزير القهوة ضمن 33 منصب وزاري بالحكومة الجديدة سيكون للنائب البرلماني جو كولي الذي يتحدر من إحدى المناطق الزراعية وسط البلاد.

ويقول ماريب، إنه اختار الوزير من منطقة شهيرة بزراعة البن ليكون علي قدر التحدي لرفع صادرات البلاد من القهوة مضيفا أنه يريد أن يشرب قهوة من كل منطقة في غينيا الجديدة.

وتشكل القهوة 27% من صادرات غينيا الجديدة الزراعية كما تشكل 6% من عوائد الناتج المحلي ويعمل بها مليوني شخص يمثلون ربع الشعب الغيني.

ولاقت القهوة الغينية انتشارا حول العالم في دول أستراليا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية.

ويذكر أن التشكيل الوزاري الذي شهد أول منصب لوزير قهوة شهد أيضا تفعيل منصب وزاري جديد لزيت النخيل في غينيا الجديدة يقوم بمهامه فرانسيس مانيك إذ يشكل زيت النخيل الصادرة الأولي في البلاد.