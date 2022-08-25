روبرت كوخ يسجل انخفاضا طفيفا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، صباح اليوم الخميس، تسجيل انخفاضا طفيفا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا مقارنة بما كان عليه أمس.

وأوضح المعهد، أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 3. 271، وكان يبلغ أمس 3. 275.

وكان هذا المعدل يبلغ 2. 314 قبل أسبوع، فيما كان يبلغ قبل شهر 9. 664.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤشر الخاص بالمعهد لا ينقل سوى صورة غير مكتملة عن الوضع الحالي للعدوى بفيروس كورونا في ألمانيا.

ويفترض خبراء منذ فترة أن هناك عددا كبيرا من حالات الإصابة لا يتم تسجيلها لدى المعهد، لاسيما وأنه ليس جميع المصابين يجرون اختبار الكشف عن الإصابة (بي سي آر).

وأضاف المعهد، اليوم، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 49 ألفا و201 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 116 حالة وفاة.

يذكر أنه تم تسجيل 58 ألفا و685 حالة إصابة قبل أسبوع واحد، فضلا عن 184 حالة وفاة خلال يوم واحد.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا 31 مليونا و970 ألفا و779 حالة إصابة.

ولكن المعهد، أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها أوتسجيلها.