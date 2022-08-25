آلاف الأوكرانيين يحتفلون بعيد الاستقلال في دبلن

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احتفل آلاف الأوكرانيين في أيرلندا اليوم الأربعاء بالعيد الوطني لاستقلال بلادهم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، أن معظم الشوارع الرئيسية في العاصمة دبلن اكتست بلوني العلم الأوكراني، الأزرق والأصفر، في الذكرى الحادية والثلاثين لاستقلال بلادهم عن الاتحاد السوفيتي السابق.

واحتشد المقيمون الأوكرانيون في ايرلندا منذ فترة طويلة، وأيضا الذين وصلوا مؤخرا كلاجئين بسبب الغزو الروسي لبلادهم، في نفس اليوم الذي يصادف كذلك مرور ستة أشهر على الحرب الحالية.

وكان تم الإعلان في وقت سابق أن السكان في أيرلندا قد جمعوا خمسة ملايين يورو عبر موقع "جو فاند مي" لمساعدة الشعب الأوكراني، وذلك منذ اندلاع الحرب قبل ستة أشهر.

ويحتفل مئات الأوكرانيين في أنحياء ايرلندا بعيد الاستقلال من خلال عدد من الفعاليات .