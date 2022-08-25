الجارديان: اعتقال السفيرة البريطانية السابقة لدى ميانمار

ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الخميس، أن السلطات في ميانمار احتجزت السفيرة البريطانية السابقة لدى يانجون فيكي بومان.

وقال مصدر(دون الكشف عن هويته)، إن السلطات في ميانمار احتجزت بومان وزوجها هتين لين وهو فنان بورمي وسجين سياسي سابق، مشيرا إلى أنه تم اعتقالهما أمس الأربعاء ووجهت إليهما تهم تتعلق بالهجرة.

وأضاف أنه تم احتجازهما على ذمة التحقيق وإرسالهما إلى سجن إنسين في ميانمار.

وعملت فيكي بومان سابقا كسفيرة للمملكة المتحدة في بورما في الفترة من 2002 إلى 2006 كما شغلت مناصب في بروكسل تحت إشراف المفوض الأوروبي السابق كريس باتن وكمديرة القضايا العالمية والاقتصادية في وزارة الخارجية البريطانية.

وجاء اعتقال بومان بعدما أصدرت المملكة المتحدة بيانا في الذكرى الخامسة لأزمة الروهينجا وأعلنت المزيد من العقوبات التي تستهدف الشركات المرتبطة بالجيش.

ووفقا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين وهي منظمة تتعقب انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار، فإنه تم اعتقال أكثر من 15 ألف شخص حتى أمس الأربعاء من بينهم 12 ألف شخص ما زالوا قيد الاحتجاز.