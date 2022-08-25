أصدر برنامج مرصد الصراع المدعوم من وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، تقريرا يتضمن أدلة على عمليات تصفية نفذتها روسيا في أوكرانيا وعمليات ترحيل قسري منها.

ووفقا للموقع الرسمي للخارجية الأمريكية فإن النقل والترحيل غير القانونيين للأشخاص المحميين يعتبر انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين ويشكل جريمة حرب.

ودعت الخارجية الأمريكية روسيا مرة أخرى إلى الوقف الفوري لعمليات التصفية والترحيل القسري، والسماح لمراقبين مستقلين خارجيين بالوصول إلى المرافق المحددة ومناطق الترحيل القسري داخل المناطق التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا وداخل روسيا نفسها.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن هذا التقرير، الذي أعده مختبر يالي للأبحاث الإنسانية، يوثق21 موقعا في منطقة دونيتسك وحدها مرتبطة بعمليات التصفية. ويضاف هذا إلى الكم المتزايد من التقارير الموثوقة والأدلة على عمليات التصفية التي ينبغي أن تقلقنا جميعا بشدة. وهو يتماشى مع التقارير العامة الأخرى من مجموعة متنوعة من المصادر.

وتفيد تقارير أخرى لمرصد الصراع بالتفصيل حالات الأضرار التي لحقت بالرعاية الصحية والمرافق التعليمية في إقليم لوهانسك الخاضع للسيطرة الروسية في أوكرانيا نتيجة الحرب الروسية.

وحدد تقرير حديث من مبادرة الإنقاذ الثقافي "سميثسونيان" الشريكة في المرصد أكثر من 450 تأثيرا محتملاً على مواقع التراث الثقافي في جميع أنحاء أوكرانيا من فبراير إلى يونيو 2022، بما في ذلك المواقع الأثرية والمتاحف وأماكن العبادة.