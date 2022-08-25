السجن 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لمتهم بالتنقيب عن الآثار في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله رئيس المحكمة، اليوم الخميس، حكمها في القضية رقم 6565 جنايات مركز شرطة الزقازيق لسنة 2022، بمعاقبة سائقًا بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاشتراك مع آخرين سبق محاكمتهم في الحفر والتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل الموجودة في دائرة ونطاق مركز شرطة الزقازيق.



وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 354 جناياتكلي جنوب الزقازيق لسنة 2022، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة الزقازيق التابع لمديرية أمن الشرقية من إلقاء القبض على المتهم "م. ال"، 26 عامًا، سائق، مُقيم في نطاق ودائرة مركز شرطة الزقازيق؛ لاتهامه بالاشتراك مع آخرين في الحفر والتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل الكائنة في نطاق ودائرة مركز شرطة الزقازيق.



وتبين من التحقيقات، أن المتهم كان قد اشترك مع آخرين سبق محاكمتهم في الحفر والتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل في دائرة ونطاق مركز شرطة الزقازيق.



وعقب تقنين الإجراءات القانونية وبالعرض على جهات التحقيق الكلية بقطاع جنوب الزقازيق بمحافظة الشرقية، قررت إحالة المتهم محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها نصف مليون جنيه، فيما سبق وأصدرت المحكمة حكمها على باقي المتهمين في جلسات محاكمة سابقة.