محافظ مطروح: 5 جنيهات قيمة الكشف الطبى بمستشفى برانى المركزى

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على ضرورة التنسيق مع أمانة المراكز الطبية المتخصصة بضرورة تقديم الخدمة الطبية للجميع وباسعار مخفضة، فقد وافقت الأمانة الطبية المتخصصة على تحديد قيمة الكشف الطبي بمبلغ خمسة جنيهات بمستشفى برانى المركزى، بالاضافة إلى اجراء التحليل والاشاعات بأجور رمزية، كذلك التعاقد مع التأمين الصحي وتفعيل نفقه الدولة وذلك كمظلة تأمينية لجميع العمليات والداخلي والرعايات والحضانات والغسيل الكلوي ودون تحمل المواطن أى قيمة مادية.

كذلك جارى التنسيق بين الامانة الطبية المتخصصة والمحافظة بشان مبادرة المحافظة في تحملها نصف قيمه الكشف بالعيادات ،كذلك تم التعاقد مع التامين الصحي وتفعيل اكواد نفقه الدوله وذلك لاجراء جميع العمليات وحجز الداخلي والرعايات والحضانات والغسيل الكلوي دون تحمل المواطن اي قيمه مادية.

واوضح الدكتور إبراهيم حرب مدير مركز القلب بمطروح عن أمانة المراكز الطبية المتخصصة أنه جارى التعاون مع المحافظة والأمانة فى إجراءات تنفيذ مبادرة محافظ مطروح ،كما تم تخفيض قيمة تذكزة الكشف ببرانى الى ٥ جنيهات مع عمل مظلة صحية من خلال التأمين الصحى وأكواد نفقة الدولة لتحمل جميع العمليات وحجز الداخلي والرعايات والحضانات والغسيل الكلوي دون تحمل المواطن اي قيمه ماديه بمستشفى السلوم وبرانى.