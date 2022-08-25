 تعيين رامي الدكاني رئيسا للبورصة.. وهبة الله الصيرفي نائبا - بوابة الشروق
الخميس 25 أغسطس 2022 7:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد استقالة شركة الكرة بالنادي الأهلي.. هل تؤيد بقاء المدير الفني «سواريش» للموسم الجديد؟
النتـائـج تصويت

تعيين رامي الدكاني رئيسا للبورصة.. وهبة الله الصيرفي نائبا

محمد عنتر
نشر في: الخميس 25 أغسطس 2022 - 7:06 م | آخر تحديث: الخميس 25 أغسطس 2022 - 7:07 م

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين رامي الدكاني، رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام، وتعيين هبة الله الصيرفي، نائبا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك