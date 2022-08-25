النمسا تسجل 5208 إصابات جديدة بكورونا و15 حالة وفاة

سجلت النمسا 5208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و15 حالة وفاة مرتبطة بالوباء، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و923 ألفا و446، والوفيات إلى 20 ألفا و593.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 19 مليونا و3 آلاف و36 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.