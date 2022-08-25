شنايدر إلكتريك تدرس شراء أفيفا للبرمجيات

كشفت مجموعة شنايدر إلكتريك الفرنسية للصناعات الهندسية النقاب عن تفكيرها في تقديم عرض لشراء حصة الأقلية شركة البرمجيات الصناعية أفيفا جروب.

وتعتقد شنايدر أن الاندماج الكامل مع أفيفا سيساعدها في تنفيذ استراتيجية النمو بوتيرة أسرع، مؤكدة ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء في وقت سابق بشأن اعتزامها شراء أفيفا.

وتمتلك شنايدر حاليا حوالي 60% من أسهم أفيفا المسجلة في بورصة لندن للأوراق المالية.

وقالت أفيفا إنها لم تتلق حتى الآن أي عروض استحواذ من الشركة الفرنسية. ووفقا لقواعد الاستحواذ البريطانية أمام شنايدر فرصة حتى الساعة الخامسة من مساء 21 أيلول/سبتمبر المقبل لتقديم عرض الاستحواذ.

وارتفع سعر أفيفا في بورصة لندن خلال تعاملات اليوم بنسبة 39%، وهو ارتفاع يومي قياسي.

وبحلول الساعة الثانية و51 دقيقة من بعد ظهر اليوم كانت نسبة الارتفاع 28%، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى حوالي 5ر8 مليار جنيه إسترليني (10 مليارات دولار). وحتى الثلاثاء الماضي كانت أفيفا قد فقدت أكثر من نصف قيمتها السوقية خلال عام.

وفي حال اتمامها ستكون الصفقة هي ثاني أكبر صفقة استحواذ عابرة للحدود الفرنسية البريطانية خلال السنوات الأخيرة بعد صفقة اندماج شركة الاتصالات المسجلة في فرنسا إي.يو تيلسات مع مشغل الأقمار الصناعية البريطاني وان ويب والتي قدرت قيمتها بنحو 4ر3 مليار دولار.