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مسؤولة أممية تدعو روسيا وأوكرانيا إلى احترام القانون الدولي

وكالات:
نشر في: الخميس 25 أغسطس 2022 - 8:02 م | آخر تحديث: الخميس 25 أغسطس 2022 - 8:02 م

قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا دينيس براون، اليوم الخميس، إن الضربات العسكرية التي قتلت أطفالاً ومدنيين آخرين في تشابلين بوسط أوكرانيا، أمس الأربعاء، أصابتها بالصدمة، ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي.

وقال وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن قواتها قصفت قطاراً عسكرياً في محطة تشابلين للسكك الحديدية. وتقول كييف إن 25 مدنياً سقطوا في الضربة الروسية، وفقا لوكالة رويترز.

وذكرت براون في بيان: "لقد صدمت حقاً من الضربات التي قتلت وجرحت مدنيين بالقرب من محطة السكك الحديدية في تشابلين بوسط أوكرانيا. سقط أطفال في هذا الهجوم وفقدوا أرواحهم في أماكن كانوا يتوقعون أن يكونوا فيها بأمان، في منازلهم أو أثناء سفرهم مع أسرهم".

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