السكة الحديد يواصل استعداداته ويتعادل مع بروكسي بدون اهداف

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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد مع نظيرة نادي بروكسي بدون أهداف في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني

ويشارك نادي السكة ضمن مجموعة القاهرة بينما يشارك نادي بروكسي ضمن مجموعة بحري

وحرص محمد صلاح المدير الفني للسكة الحديد على منح الفرصة لأكبر عدد من لاعبيه خلال مباراة اليوم للوقوف على مستواهم وتجهيزهم بالشكل المناسب

وعلي صعيد اخر قام سيد عيسي المدير الرياضى لنادي السكة الحديد بدعوة فريق الكرة الأول على حفل عشاء فى أحد المطاعم الكبرى بالساحل الشمالى وذلك على هامش معسكر الفريق فى الأكاديمية البحرية بالاسكندرية وقام خلاله بدعم الجهاز الفنى واللاعبين وأبلغهم تحية الفريق كامل الوزير ومجلس الإدارة وتمنى لهم أن يكون المعسكر قد أدى الغرض منة