 شركة محاماة تقاضي جيسلين ماكسويل المتهمة بتقديم قاصرات لرجل الأعمال الأمريكي الراحل أبستين للاعتداء عليهن - بوابة الشروق
الخميس 25 أغسطس 2022 12:52 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد استقالة شركة الكرة بالنادي الأهلي.. هل تؤيد بقاء المدير الفني «سواريش» للموسم الجديد؟

النتـائـج تصويت

شركة محاماة تقاضي جيسلين ماكسويل المتهمة بتقديم قاصرات لرجل الأعمال الأمريكي الراحل أبستين للاعتداء عليهن

آخر صورة لأبستين داخل السجن
آخر صورة لأبستين داخل السجن
د ب أ
نشر في: الخميس 25 أغسطس 2022 - 12:38 ص | آخر تحديث: الخميس 25 أغسطس 2022 - 12:38 ص

رفع بعض محامي جيسلين ماكسويل التي كانت بإغواء الفتيات القاصرات لكي يعتدي عليهن رجل الاعمال الامريكي الراحل جيفري ابستين ،دعوى قضائية ضدها، بسبب عدم دفع أتعابهم التي بلغت قيمتها أكثر من 878 ألف دولار.

وتتهم الدعوى القضائية التي تم رفعها في ولاية كولورادو الأمريكية بواسطة شركة هادون مورجان وفورمان، أيضا كيفين ماكسويل شقيق جيسلين وسكوت بورجيرسون الذي تزوج ماكسويل في أغسطس 2015. وكانت جيسلين قد أبلغت شركة المحاماة أن شقيقتها ستدفع أتعاب الشركة.

كان قد صدر حكم بحق جيسلين ماكسويل بالسجن لمدة 20 عاما بعد إدانتها في ديسمبر الماضي بإغواء الفتيات وتقديمهن لأبستين ليعتدي عليهن والمشاركة بنفسها في الاعتداء في بعض الأحيان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك