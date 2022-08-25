شركة محاماة تقاضي جيسلين ماكسويل المتهمة بتقديم قاصرات لرجل الأعمال الأمريكي الراحل أبستين للاعتداء عليهن

رفع بعض محامي جيسلين ماكسويل التي كانت بإغواء الفتيات القاصرات لكي يعتدي عليهن رجل الاعمال الامريكي الراحل جيفري ابستين ،دعوى قضائية ضدها، بسبب عدم دفع أتعابهم التي بلغت قيمتها أكثر من 878 ألف دولار.

وتتهم الدعوى القضائية التي تم رفعها في ولاية كولورادو الأمريكية بواسطة شركة هادون مورجان وفورمان، أيضا كيفين ماكسويل شقيق جيسلين وسكوت بورجيرسون الذي تزوج ماكسويل في أغسطس 2015. وكانت جيسلين قد أبلغت شركة المحاماة أن شقيقتها ستدفع أتعاب الشركة.

كان قد صدر حكم بحق جيسلين ماكسويل بالسجن لمدة 20 عاما بعد إدانتها في ديسمبر الماضي بإغواء الفتيات وتقديمهن لأبستين ليعتدي عليهن والمشاركة بنفسها في الاعتداء في بعض الأحيان.