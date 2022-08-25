تباينت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الخميس 25 أغسطس 2022.

• و‏‎جاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

‏‎استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3 إلى 4.5 جنيه.

كما استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3 إلى 5.5 جنيه.

استقر سعر البصل ليتراوح بين 1.25 إلى 2.25 جنيه.

وتراجعت أسعار الكوسة 50 قرش لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

استقر سعر الجزر ليتراوح بين 3 إلى 5.5 جنيه.

واستقرت أسعار الفاصولياء لتتراوح بين 15 إلى 25 جنيها.

وتراجع سعر الباذنجان البلدي 25 جنيها ليتراوح من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

وثبت سعر الفلفل الرومي ليتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.

واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 3 إلى 5.5 جنيه.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح من 2.5 جنيه إلى 3.5 جنيه.

وسجلت أسعار البامية ما يتراوح بين 15 إلى 20 جنيها.

استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 3.5 إلى 6 جنيهات.

واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.

وتراج سعر العنب البناتي جنيها ليتراوح بين 4.5 إلى 7.5 جنيه.

واستقر سعر التفاح المصري ليتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

واستقر سعر التين البرشومي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

وسجلت أسعار الجوافة ما يتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

استقر سعر الرمان بين 7 إلى 10 جنيهات.

واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.

وتراجعت أسعار المانجو البلدي جنيها لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن وهامش ربح التاجر.