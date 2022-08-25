كشف بحث جديد أن صناعة التكنولوجيا الخضراء قد تواجه "أزمة" بسبب النقص العالمي في الكبريت الناجم عن ابتعاد العالم عن الوقود الأحفوري.

يعتمد حصاد حامض الكبريتيك حاليًا على الوقود الأحفوري الضار بالبيئة. ومع ذلك ، فهو أيضًا عنصر أساسي لتطوير التكنولوجيا الخضراء - وهي صناعة أساسية لمعالجة تغير المناخ.

ويستخدم الكبريت لاستخراج المعادن الثمينة مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل، التي تستخدم على نطاق واسع في تطوير عدد من التقنيات الخضراء مثل بطاريات السيارات الكهربائية.

لكن العلماء في جامعة كوليدج لندن حذروا من أن الطلب على الكبريت من المتوقع أن يقفز من 246 إلى 400 مليون طن متري بحلول عام 2040.

وفي الوقت نفسه، سيكون هناك قدر أقل من الكبريت المتاح مع ابتعاد الاقتصادات العالمية عن الوقود الأحفوري؛ إذ يُشتَق أكثر من 80% من المعروض العالمي من الكبريت من النفط الخام والغازات الطبيعية.

وأوضح البروفيسور مارك ماسلين، الباحث الأول في الدراسة، في تصريح لموقع "يو كيه تك" أن أزمة الموارد هذه ستضرب القطاع خلال أقل من 10 سنوات.

واقترح التقرير أن ينتقل قطاع التكنولوجيا الخضراء إلى المزيد من المواد القابلة لإعادة التدوير؛ مما سيقلل من عدد المعادن التي تتطلب الكبريت لاستخراجها.

وانتقد ماسلين مجتمع التكنولوجيا الخضراء الأوسع لسلوكه المتناقض عندما يتعلق الأمر بالمواد التي يستخدمها.

وقال ماسلين: "إذا كنا سنشهد ثورة خضراء، فلماذا لا نتأكد من أنها خضراء بشكل صحيح؟".