

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم اجتماعًا مع وفد الأطباء البيطريين أصحاب مبادرة معا ضد مرض السعار "توعية . تعقيم . تطعيم"، لمناقشة آليات تنفيذ المبادرة، وترتيب المدن المستهدف تنفيذها بها.

ويضم الوفد الدكتور محمد توفيق عضو مجلس إدارة جمعيتي حماية البيئة و الحيوان و جمعية رعاية الدواب في مصر، والدكتورة رحاب الجوهرى مدير عام مديرية الطب البيطري، والدكتور رمضان السيد عبد الفتاح نقيب أطباء بيطريين جنوب سيناء، والدكتور إبراهيم المتولي مدير مجزر شرم الشيخ.

وأكد محافظ جنوب سيناء، على ضرورة إتباع أحدث النظم المستخدمة للحد من ظاهرة تزايد أعداد الكلاب الضالة، و ذلك حسب الإستراتيجية المقترحة بمجلس النواب لعام 2019، بتكوين لجنة خماسية برئاسة المحافظ، وتشمل اللجنة الطب البيطري والمحليات، والصحة، والبيئة، والمجتمع المدني "الجمعيات الأهلية ونقابة الأطباء البيطريين الفرعية".

وأعلن المحافظ بدء تطبيق المبادرة عقب مؤتمر "معا ضد السعار التي ستنطلق فعالياته لهذا العام بمدينة الطور بجنوب سيناء في سبتمبر المقبل، للسيطرة على الكلاب الضالة.