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وزارة الاقتصاد الألمانية: لوائح ترشيد الطاقة لا تشمل نوافذ المحلات وإضاءة الشوارع

برلين - د ب أ
نشر في: الخميس 25 أغسطس 2022 - 8:21 م | آخر تحديث: الخميس 25 أغسطس 2022 - 8:23 م

أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أن اللوائح الجديدة لترشيد الطاقة لن تؤدي إلى الظلام في المدن الألمانية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت متحدثة باسم الوزارة اليوم الخميس إن " لوائح ترشيد الطاقة التي أقرها مجلس الوزراء أمس لا تشمل نوافذ المحلات (الفاترينات) وإضاءة الشوارع بل إنها تسري على اللوحات الإعلانية المضاءة".

وأوضحت المتحدثة أن اللوائح تقضي بإطفاء هذه الإضاءة بين الساعة العاشرة مساء حتى الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم التالي.

وأوضحت المتحدثة أن الإبقاء على إضاءة منافذ المحلات والشوارع يفي بالمتطلبات الأمنية في قلب المدن " ونقول بإيجاز إن ألمانيا قللت الإضاءة لكن شوارعنا الداخلية لن تكون حالكة الظلام، والأمن مضمون".

كان مجلس الوزراء الألماني أقر تعليمات جديدة لترشيد الطاقة ستسري اعتبارا من مطلع أيلول/سبتمبر، وتضمنت لوائح خاصة بالإعلانات المضيئة وتقليل مقدار درجة التدفئة في المباني العامة.

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