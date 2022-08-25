أعلنت جامعة الزقازيق إجراء الجراحة الأولى بنجاح للشاب إبراهيم محمود، الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعلاجه بعدما تعرض لحادث أفقده القدرة على تناول الطعام والشراب قبل سنوات، وفور الجراحة الأولى تمكن من تناول الطعام والشراب بصورة طبيعية.

وزار وفد ضم الدكتور عاطف حسين القائم بأعمال رئيس جامعة الزقايق، والدكتور عبدالسلام عيد عميد كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد عناني وكيل كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ومحمد فكري مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمستشفيات جامعة الزقازيق، الشاب إبراهيم محمود، فور نجاح الجراحة الأولى له.

وتابع الدكتور عاطف حسين، التقارير الطبية لحالة الشاب إبراهيم محمود، والذي تم إجراء الجراحة الأولى له بنجاح، وأن الشاب قد تمكن الشاب من تناول الطعام والشراب بصورة طبيعية بعد إجراء جراحة إصلاح لعظام الوجه والفكين، في إشادة بجهود الفريق الطبي المعالج بإشراف الدكتور طارق عبدالظاهر.

وعلت الابتسامة وجه الشاب إبراهيم، بعد تمكنه للمرة الأولى منذ سنوات عديدة من تناول الطعام والشراب بصورة طبيعية، بعدما كانت هناك إصابة في عظام الوجه والفكين جراء تعرضه لحادث سابق، في انتظار العملية الثانية لإصلاح حول العين.