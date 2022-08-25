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التعليم: رصد 4 حالات غش بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة اليوم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نيفين أشرف
نشر في: الخميس 25 أغسطس 2022 - 12:52 م | آخر تحديث: الخميس 25 أغسطس 2022 - 12:52 م

قالت وزارة التربية والتعليم، إن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الثانى للعام الدراسي الحالي 2021-2022، أدوا الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، بإجمالي 46 ألفا و195 طالبا/ طالبة.

وحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

كما أكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم السادس بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى 4 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب.


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