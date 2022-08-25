محكمة سويدية: المشتبه به في إطلاق النار بمدرسة في مالمو لا يعاني من اضطراب عقلي

أعلنت محكمة في مدينة مالمو جنوبي السويد اليوم الخميس أن المشتبه به في هجوم قاتل وقع في مدرسة بالمدينة لم يكن يعاني من اضطراب عقلي حاد عندما ارتكب الجريمة، وفقا للتقرير الطبي النفسي.



وأفاد خبراء الطب الشرعي بأن هذا يعني أنه ليس هناك أساس لإيداع المتهم 18 عاما، في مؤسسة للأمراض النفسية بعد صدور الحكم.



ويواجه الشاب تهم قتل معلمتين باستخدام فأس وسكين في مدرسة للتعليم الثانوي في مالمو في مارس. وتم القبض على الشاب بعد دقائق قليلة من الهجوم واعترف بارتكاب جريمتي القتل.



وقال المتهم للمحكمة إنه ارتكب الجريمتين حتى يبتعد الناس عنه. وأطلق على نفسه عدة مرات اسم وحش.



وسوف تستمر جلسة محاكمة المتهم يوم الاثنين.