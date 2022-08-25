العدل الاتحادية بألمانيا تؤكد الحكم بالسجن مدى الحياة ضد قاتل حاكم كاسل فالتر لوبكه

أكدت محكمة العدل الاتحادية بألمانيا الحكم ضد قاتل السياسي الألماني فالتر لوبكه بالسجن مدى الحياة.



وبذلك صار الحكم ضد شتفان إرنست بتهمة قتل لوبكة حكما قطعيا.



كما أكدت المحكمة أيضا اليوم براءة المتهم الثاني في القضية ماركوس إتش. من تهمة المساعدة على القتل.



واُغتيل السياسي عضو الحزب المسيحي الديمقراطي فالتر لوبكه، حاكم مقاطعة كاسل، برصاصة في الرأس من مسافة قريبة على شرفة منزله في الأول من يونيو 2019.



وكانت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة فرانكفورت بغرب ألمانيا أدانت شتفان إرنست في يناير 2021 وأصدرت حكما بالسجن مدى الحياة بحقه.



وقضت هذه المحكمة على ماركوس إتش.



وهو صديق إرنست وينتمي للتيار اليميني، بالسجن لمدة عام ونصف مع وقف التنفيذ لارتكاب جريمة تتعلق بالأسلحة، ولكن ليس كمتهم لكونه شريكًا في قتل لوبكه.