جوتيريش: الأمم المتحدة تدعم بعثة خبراء نوويين إلى زابوريجيا الأوكرانية

ذكر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم إرسال بعثة مقترحة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا، بينما حذر من "التدمير الذاتي" في حال ساء الوضع.

وقال جوتيريش في تغريدة في وقت متأخر من أمس الأربعاء، "أمانة الأمم المتحدة مستعدة لدعم أي بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية من كييف إلى المحطة".

وأعرب مجددا عن قلقه من القتال الجاري في منطقة محطة الطاقة.

وأكد جوتيريش "ما زلت قلقا للغاية من الوضع في وحول محطة الطاقة النووية في زابوريجيا (مثلما قال). ويمكن أن يؤكد أي تصعيد آخر للوضع إلى تدمير ذاتي".

وسيطرت روسيا على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا والواقعة في جنوب أوكرانيا في أوائل مارس، بعد أيام قليلة من شن غزوها البلد المجاور.

وأثار القتال في المنطقة مخاوف من كارثة نووية.

وفشلت حتى الآن زيارة إلى محطة الطاقة من جانب خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي يدعمها من حيث المبدأ كل أطراف الصراع، في الحدوث على أرض الواقع بسبب سؤال ما إذا كان الفريق سوف يتحرك عبر الأراضي التي تسيطر عليها روسيا أو من الأراضي الأوكرانية.

واتهمت وزارة الخارجية الروسية مرارا قيادة الأمم المتحدة بعرقلة إرسال البعثة.