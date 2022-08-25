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الاتحاد الأوروبي : العلاقات مع دولة الكويت حققت مستويات غير مسبوقة

أ ش أ
نشر في: الخميس 25 أغسطس 2022 - 8:42 ص | آخر تحديث: الخميس 25 أغسطس 2022 - 8:42 ص

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الكويت كريستيان تودور ، إن دولة الكويت ستبقى شريكا وحليفا للاتحاد في منطقة الخليج العربي ، موضحا أن العلاقات بين الجانبين "حققت مستويات غير مسبوقة".
وأضاف تودور في تصريح له اليوم / الخميس/ بمناسبة انتهاء مهام عمله أنه "لولا دعم السلطات الكويتية لما كان من الممكن تحقيق إنجازات مستمرة في العلاقات بين الجانبين" مؤكدا ثقته في استمرار هذا التعاون وتعزيزه خاصة بعد الإعلان عن أول استراتيجية للاتحاد تجاه دول الخليج والتي تركز على "تعزيز التعاون المشترك".
وذكر أن الكويت أول دولة خليجية توقع ترتيب التعاون مع الاتحاد الأوروبي عام 2016 ومنذ ذلك الحين تعزز التعاون ليشمل مجالات مختلفة منها التجارة والاستثمار والأبحاث والتعليم والتنمية والمساعدات الإنسانية والأمن.
ويعد تودور أول سفير مقيم للاتحاد الأوروبي في أول بعثة بدولة الكويت وأشرف على افتتاح مقر البعثة في 2019.


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