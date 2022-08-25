 الهند تسجل 10 آلاف و725 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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الهند تسجل 10 آلاف و725 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الخميس 25 أغسطس 2022 - 8:21 ص | آخر تحديث: الخميس 25 أغسطس 2022 - 8:21 ص

سجلت وزارة الصحة الهندية، 10 آلاف و725 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 44 مليونا و378 ألفا و920 حالة.
وأفادت الوزارة - حسبما أوردت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 36 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 527 ألفا و488 حالة.
وأوضحت أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 94 ألفا و47 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 43 مليونا و757 ألفا و385 شخصا، وذلك بعدما تعافى 13 ألفا و84 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.


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