صحف البرتغال: موقف سواريش معقد مع الأهلي

علقت الصحف البرتغالية على وضع ريكاردو سواريش، المدير الفني للنادي الأهلي، في ظل الأنباء عن رغبة النادي في إقالتة بسبب عدم الاقتناع بما يقدمه مع الأهلي.

الأهلي تعاقد مع سواريش في نهاية يونيو الماضي قادمًا من جيل فيسينتي البرتغالي، ليوقع على عقد مدته عامين خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وكتبت صحيفة «ريكورد» البرتغالية: «موقف سواريش معقد وتسبب في عدم ارتياحه».

وأضافت الصحيفة البرتغالية، أن رغم النتائج الإيجابية التي حققها سواريش بجانب عدم تلقي شباك فريقه سوى هدفين إلا أنه يواجه صعوبات.

وأشارت إلى أن مهمة سواريش ليست سهلة بسبب القائمة الحالية التي يعمل بها بعد قرار مجلس الإدارة بالدفع بالناشئين الأمر الذي جعله يستعين بما يقرب من 13 لاعبًا شابًا.

من جهتها كتبت صحيفة «أبولا» البرتغالية، أن سواريش حقق فوزًا آخر، وهو ما أبقى الأهلي في منافسة على المركز الثاني بفارق نقطة عن بيراميدز.

وتحدثت الصحيفة عن قرار الإدارة بالاعتماد على الناشئين احتجاجًا على اتحاد الكرة، وهو ما أدى إلى منح عدد من اللاعبين الأساسيين راحة بجانب الاعتماد على 12 شابًا.

الأهلي حقق الفوز على إنبي 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ32 للدوري، ليرفع رصيده للنقطة 67، بفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

وفي نفس السياق كتبت صحيفة «desporto» أن الأهلي أصبح على بعد نقطة من بيراميدز صاحب المركز الثاني، في ظل خوض الفريق بـ17 لاعبًا من بينهم العديد من الناشئين.