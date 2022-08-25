الحكومة الصينية تتحرك لمواجهة ارتفاع أسعار مستلزمات صناعة ألواح الطاقة الشمسية

تتحرك السلطات الصينية، للحد من ارتفاع أسعار مستلزمات صناعة ألواح الطاقة الشمسية؛ لأن ارتفاع التكاليف يهدد بتباطؤ تركيب هذه الألواح في الصين في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن ثلاث جهات تابعة للحكومة المركزية في بكين طالبت السلطات المحلية بالتحرك القوي للتصدي لأي ممارسات غير مشروعة في سوق مستلزمات الطاقة الشمسية مثل التلاعب في الأسعار.

جاء ذلك في بيان مشترك لكل من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لتنظيم السوق والإدارة الوطنية للطاقة.

وأشارت بلومبرج، إلى ارتفاع سعر مادة البولي سيليكون وهي مكون أساسي في ألواح الطاقة الشمسية إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عشر سنوات، وهو ما يرفع أسعار ألواح الطاقة الشمسية ويؤدي إلى تأجيل أو إلغاء مشروعات تركيب هذه الألواح لدى العديد من العملاء.

كما أن ارتفاع سعر البولي سيليكون يقلص هامش أرباح شركات صناعة ألواح الطاقة الشمسية الكبيرة في العالم وأغلبها موجود في الصين.

وأعلنت أمس شركة لونجي جرين إنيرجي تكنولوجي تراجع هامش أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 6. 17% مقابل 7. 22% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب خدمة بلومبرج لأنباء تمويل الطاقة الجديدة فإن سعر البولي سيليكون حاليا يبلغ حوالي 39 دولارا للكيلوجرام، بعد أن كان قد تراجع إلى أقل مستوياته على الإطلاق ليسجل 6 دولارات للكيلوجرام في يونيو 2020.

ولا تستطيع الشركات بناء مصانع للإنتاج بالسرعة المطلوبة لمواكبة النمو السريع في الطلب على ألواح الطاقة الشمسية في ظل الارتفاعات القياسية لمصادر الطاقة الأخرى وبخاصة الغاز الطبيعي والنفط.