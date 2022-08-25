الدنمارك تسجل 1109 إصابات جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة

سجلت الدنمارك، 1109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و13 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و313 ألفا و907 إصابات، والوفيات إلى 6933.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 13 مليونا و211 ألفا و419 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.