الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط عمل إرهابي بكالينينجراد واعتقال مشتبه به تابع لتنظيم آزوف

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي صباح اليوم الخميس، إحباط عمل إرهابي كان يستهدف أهدافا تابعة لأسطول البلطيق في كالينينجراد، حيث تم اعتقال المشتبه به التابع لتنظيم "آزوف" الإرهابي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانا رسميا جاء فيه أنه "تم اعتقال أحد أنصار تنظيم آزوف (الإرهابي المحظور في روسيا) في كالينينجراد، حيث كان يخطط لشن هجوم إرهابي على أهداف تابعة لأسطول البلطيق".

وأضاف البيان: "تم التعرف (على المخطط) وهو من السكان المحليين ومواطن روسي من مواليد 1967 ومن أنصار تنظيم آزوف الإرهابي، حيث قام بالتخطيط لأعمال إرهابية وتخريبية بتوجيه من منسقيه في أوكرانيا".

وتابع البيان: "تم العثور على عبوة ناسفة بوزن نحو 5 كيلوجرامات من مادة تي إن تي في مكان إقامة مجهز، كما تم العثورعلى مراسلات مع قادة التنظيم الإرهابي آزوف".