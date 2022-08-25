تركيا وروسيا تستأنفان الدوريات المشتركة شمالي سوريا

استأنفت القوات التركية والروسية، اليوم الخميس، تسيير الدوريات المشتركة بريف الحسكة ضمن المناطق الحدودية في شمال شرق سوريا.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم، إن دورية مشتركة للقوات الروسية ونظيرتها التركية انطلقت اليوم من الدرباسية بريف الحسكة في طريقها نحو ريف عامودا قرب الحدود السورية-التركية، بعد إلغاء تسييرها ثلاثة أسابيع متتالية.



ووفق المرصد، عمدت القوات التركية في 18 أغسطس الجاري إلى إلغاء تسيير دورية عسكرية مشتركة مع القوات الروسية في ريف الحسكة، حيث أبلغ الجانب التركي نظيره الروسي، بأن الدورية الاعتيادية التي كان من المفترض أن تجري، تم إلغاؤها من الجانب التركي، وعليه لم تحضر القوات الروسية إلى معبر شيريك الحدودي بريف درباسية كما جرت العادة.



وبسطت تركيا سيطرتها على منطقة يمتد عمقها نحو 30 كيلومترا جنوبا عن الحدود التركية السورية في شمال شرق سوريا، وذلك منذ إطلاق عمليتها العسكرية "نبع السلام" في 9 أكتوبر 2019، ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة إرهابية وذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني".