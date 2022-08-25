 السيسي يودع العاهل البحرين من مطار العلمين الدولي بعد زيارة استغرقت عدة أيام - بوابة الشروق
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السيسي يودع العاهل البحرين من مطار العلمين الدولي بعد زيارة استغرقت عدة أيام

مصطفى المنشاوي
نشر في: الخميس 25 أغسطس 2022 - 2:25 م | آخر تحديث: الخميس 25 أغسطس 2022 - 2:25 م

ودع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الملك حمد بن عيسي آل خليفة عاهل البحرين الشقيقة من مطار العلمين الدولي بعد زيارة استغرقت عدة أيام.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.


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