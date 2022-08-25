السيسي يودع العاهل البحرين من مطار العلمين الدولي بعد زيارة استغرقت عدة أيام

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ودع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الملك حمد بن عيسي آل خليفة عاهل البحرين الشقيقة من مطار العلمين الدولي بعد زيارة استغرقت عدة أيام.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.