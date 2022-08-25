رفع كفاءة النصب التذكاري لضحايا الطائرة الفرنسية بشرم الشيخ



أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الأربعاء، جولة تفقدية ليلية تفقد بمدينة شرم الشيخ لمتابعة مراحل العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، استعدادًا لانطلاق قمة المناخ.

وتفقد المحافظ خلال الجولة أعمال التطوير الجارية بمنطقة الشاليهات بمطلع هضبة أم السيد، وشارع البحر، والنصب التذكاري لضحايا الطائرة الفرنسية، ومحطة تموين السيارات، وميدان مصر للبترول بالهضبة.

وجه المحافظ خلال الجولة بإقامة متنزه بشارع البحر بالهضبة على أن يطل على خليج العقبة ليكون متنفسًا لأهالي مدينة شرم الشيخ وزائريها بالمجان بعد تزويده بالمظلات والمقاعد والإنارة والمساحات الخضراء وأحواض الزهور.

وأوضح المحافظ، أنه جاري رفع كفاءة النصب التذكاري لضحايا الطائرة الفرنسية، وزيادة أحواض الزهور به، وإنارة ورفع كفاءة المنطقة المحيطة.

وأكد على ضرورة زيادة المساحات الخضراء، وإعادة رفع كفائتة ميدان مصر للبترول، لافتًا أن محطة مصر للبترول ستكون جاهزة لاستقبال الوفود بعد تطويرها لتصبح محطة شاملة للشحن بالغاز الطبيعي والكهرباء للسيارات التي تعمل بالكهرباء.

رافق المحافظ في جولته الليلة الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.