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إصابة 3 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بالدقهلية

نعمان سمير
نشر في: الخميس 25 أغسطس 2022 - 11:31 م | آخر تحديث: الخميس 25 أغسطس 2022 - 11:31 م

أصيب 3 عمال بينهما طفل،اليوم، بمحافظة الدقهلية؛ إثر انقلاب سيارة ربع نقل على طريق المنصورة جمصة بأحد الأراضي الزراعية أمام قرية وزير.

وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم
تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة بلقاس من عدد الأهالي بانقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال على طريق المنصورة جمصة أمام قرية الوزير التابعة لمركز بلقاس.

انتقل على الفور ضباط المباحث وبالفحص تبين إصابة كل من أحمد أشرف أحمد جاد، 30 سنة، مصاب بعده كدمات،ونعيم البهنساوي شحاته، 45 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ورحيم نعيم البهنساوي شحاتة، 11 سنة، مصاب بجرح أعلى العين اليسرى، ومقيمون جميعًا بالسنبلاوين.

وتبين انقلاب السيارة التي يستقلونها نتيجة اختلال مقود السيارة بيد السائق وانقلابها بأحد الأراضي الزراعية،
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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