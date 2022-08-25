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تقرير فلسطيني: اقتحامات للمسجد الأقصى واعتقالات في الضفة

د ب أ
نشر في: الخميس 25 أغسطس 2022 - 10:16 ص | آخر تحديث: الخميس 25 أغسطس 2022 - 10:16 ص

أفاد تقرير فلسطيني باقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، للمسجد الأقصى، واعتقال 18 مواطنا فلسطينيا من مدن الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم عن مصادر محلية قولها إن "عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية بحماية مشددة من شرطة الاحتلال".

وأشارت الوكالة إلى أن "جمعيات استيطانية متطرفة، أطلقت مساء أمس الأربعاء، دعوات لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك"، ذاكرة أن "ذلك يأتي وسط دعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه بعد تزايد اعتداءات المستوطنين على المسجد".

وطبقا للوكالة، شرعت القوات الإسرائيلية الليلة الماضية وفجر اليوم في حملة اعتقالات في الضفة شملت سبعة من الخليل، وسبعة من جنين، وأربعة من رام الله ونابلس.


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