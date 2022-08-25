الأسد: الارهاب لا يمكن محاربته بالجيوش فقط

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، حرص بلاده على تطوير العلاقات مع جنوب إفريقيا بناء على رؤية تستند إلى المصالح المشتركة، معتبراً أن العلاقات المشتركة بين الدول مهمة لإرساء الاستقرار والأمان في المستقبل.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن ذلك جاء خلال لقاء الأسد اليوم الخميس، يكانديث ماشيغو دلاميني نائب وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا والوفد المرافق لها.

وجدد الأسد التأكيد على أن الإرهاب لا يمكن محاربته بالجيوش فقط، كما أن الفكر المتطرف يتحرك بسرعة أكبر بين الدول؛ وهو لا يعرف أي حدود بل يتدفق من خلال الانترنت مباشرة بين الناس ومن هنا تأتي أهمية وضرورة التحرك على مستوى العلاقات الثنائية بين الدول في مجالات الاقتصاد والثقافة.

وأشار إلى أن جنوب إفريقيا دولة مستقلة وتحترم مبادئها وتلعب دورا موضوعياً على مختلف الصعد في العالم ولها مكانة مهمة على الصعيد السياسي سواء كدولة بحد ذاتها أو كجزء من مجموعة البريكس كما أنها تقف إلى جانب الشعب السوري في الحرب الإرهابية التي يتعرض لها وتساند حقوقه في أراضيه المحتلة في الجولان.

من جانبها، أكدت دلاميني أن الوضع الحالي يتطلب صداقة مستمرة تعتمد على الدعم المتبادل، وأنه على الرغم من بعد المسافة بين البلدين إلا أنه عندما تتوافر الإرادة المشتركة يمكن المحافظة على استمرارية وثبات العلاقات الثنائية، مؤكدة أنه سيتم العمل من أجل تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع سورية وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة في مختلف المجالات.