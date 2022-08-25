برلين: بدء محاكمة رجل بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا

بدأت المحكمة العليا ببرلين اليوم الخميس محاكمة ضد رجل يشتبه أنه أطلق عمدا قنبلة على مجموعة من البشر وقتل مدنيين في العاصمة السورية دمشق في عام 2014.



ويتهم الادعاء العام الاتحادي بألمانيا الرجل /55 عاما/ بعدة جرائم، منها ارتكاب جرائم حرب وكذلك القتل في سبع حالات.



وبحسب صحيفة الدعوى، فإنه ارتكب جرائمه بدافع الانتقام.



وجاء هذا الرجل، الذي يقول إنه فلسطيني سوري، إلى ألمانيا في عام 2018. وتم إلقاء القبض عليه في أغسطس عام 2021.



وبحسب صحيفة الدعوى، فإنه كان ينتمي لميليشيات "حركة فلسطين الحرة" وقت ارتكاب الجرائم، وقبل ذلك كان ينتمي إلى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة".