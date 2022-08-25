 ماركا: بنزيما جدد تعاقده مع ريال مدريد حتى 2024 - بوابة الشروق
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ماركا: بنزيما جدد تعاقده مع ريال مدريد حتى 2024

محمد مجدي
نشر في: الخميس 25 أغسطس 2022 - 12:56 م | آخر تحديث: الخميس 25 أغسطس 2022 - 12:59 م

اقترب الفرنسي كريم بنزيما، قائد ريال مدريد من تجديد تعاقده مع الفريق، بعد أن نجح الموسم الماضي في ترك بصمة كبيرة في أداء النادي الملكي وقيادة الفريق في تحقيق لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ووفقا لما أشارت إليه صحيفة ماركا الإسبانية، فإن بنزيما قد وقع بالفعل على عقود تجديد تعاقده مع ريال مدريد حتى 2024، وسيتم الإعلان من قبل إدارة الريال في أقرب وقت.

وينتهي عقد كريم بنزيما مع ريال مدريد في 30 يونيو من العام المقبل، وتعمل إدارة النادي على الحفاظ باللاعب بأطول فترة ممكنة، بعد أن أصبح من الركائز الأساسية للفريق خلال الفترة الماضية، خصوصا بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو من صفوف النادي الملكي.


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