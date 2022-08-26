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أعداد جريدة الشروق
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القبض على المغنية جولشان في تركيا بعد تصريحاتها عن مدرسة دينية

المطربة التركية جولشان
المطربة التركية جولشان
إسطنبول (د ب أ)
نشر في: الخميس 25 أغسطس 2022 - 11:48 م | آخر تحديث: الخميس 25 أغسطس 2022 - 11:48 م

ألقت السلطات التركية القبض على مغنية البوب جولشان رسميا بناء على قرار محكمة اليوم الخميس، بتهمة "التحريض على الكراهية" بسبب تصريحات ترجع إلى أبريل عن مدارس دينية ثانوية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وخضعت جولشان، وهو اسمها الفني، للإقامة الجبرية في شقتها باسطنبول السبت الماضي، بعد تحقيق بشان مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي عقب ساعات على تداوله.  

وفي الفيديو، الذي ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أنه من حفلة في أبريل الماضي ، تظهر جولشان وهي تشير إلى خريجي مدرسة "الإمام حاطب" الدينية العامة باعتبارهم "منحرفين".

واعتذرت جولشان في وقت سابق من اليوم الخميس عن تصريحاتها عبر حسابها على تويتر، مشيرة إلى أن التعليق كان "مزحة" ألقتها بين زملائها.

وانتقد وزراء التصريحات. واتهم وزير العدل بكير بوزداج المغنية عبر حسابه على تويتر بإذكاء "التفرقة" بـ"عقلية رجعية".

يشار إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان من خريجي مدرسة "الإمام حاطب"، التي تدرس دراسات إسلامية وعربية.

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