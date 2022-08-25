محافظ الغربية يتفقد إنشاء 3 محطات للصرف الصحي بقرى طنطا

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الخميس، مشروعات محطات الصرف الصحي بقرى مركز طنطا، وذلك من خلال جولة تفقدية رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والمهندس حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية شملت قرى كفر الساحل، وكفر الشرفا الشرقي، وكفر مسعود، والتي يتم إنشاؤها ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية "SRSSP" والممول من البنك الدولي وبنك الاستثمار الآسيوي.



وتضمنت الجولة تفقد أعمال إنشاء 3 محطات وشبكات بثلاث قرى، حيث يتم إنشاء محطة وشبكات كفر خضر وكفرمسعود بتكلفة ۱۱۸ مليون جنيه، إلى جانب إنشاء محطة رفع الشرفا والكرسة بإجمالي تكلفة ۱۲۱ مليون جنيه، فضلا عن محطة معالجة كفر الساحل والتي تم إنشاؤها بإجمالي تكلفة 158 مليونا.



ومن جانبه، أكد محافظ الغربية، على متابعته المستمرة لتلك المحطات حتى يتم انتهاؤها في الموعد المحدد وتقديم خدماتها الحيوية لأهالي تلك القرى، موجها رئيس المدينة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتذليل العقبات وتقديم التسهيلات التي من شأنها إنهاء المشروع على الوجه الأمثل.



وعلى هامش الجولة، تفقد المحافظ يرافقه النائب عبد المنعم شهاب، عددا من قطع الأراضي المملوكة للدولة داخل نطاق قرية شوبر بمركز طنطا؛ وذلك للاستفادة منها في إنشاء عدد من المشروعات التي تخدم أهالي القرية.