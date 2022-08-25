ناقلة نفط عملاقة غامضة تنتظر تحديد مصيرها بعد احتجازها في غينيا الاستوائية

لا تزال ناقلة نفط عملاقة حاولت نيجيريا احتجازها عالقة قبالة سواحل غينيا الاستوائية المجاورة منذ 10 أيام، حيث قامت السلطات المحلية باحتجازها .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البحرية النيجيرية قولها إن عناصر البحرية في غينيا الاستوائية احتجزوا الناقلة "هيرويك ادون" يوم 12 أغسطس بعد أربعة أيام من محاولة نفس الناقلة تحميل شحنة من النفط الخام بشكل غير قانوني من حقل "أكبو" في المياه العميقة الذي تقوم بإدارته شركة "توتال انريجي".

ولم تكن الناقلة تمتلك التصاريح اللازمة وغادرت المياه النيجيرية قبل أن تعترضها بحرية غينيا الاستوائية، حسبما قالت البحرية يوم 19 أغسطس.

ولا تزال هوية مالك الناقلة غير معروفة في هذا الوقت. وتقول البحرية النيجيرية إن الناقلة العملاقة مملوكة لشركة هانتر تانكرز النرويجية.