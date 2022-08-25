دراسة: دخول ضوء الشمس للمنزل يرفع معدلات السعادة

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يصاب كثيرون بالملل من نصائح الآباء المتكررة بفتح النوافذ نهارا، لدخول ضوء الشمس، ولكن دراسة تشيلية حديثة أوضحت أهمية تلك النصيحة، وأثرها البالغ على شعور أهل المنزل بالسعادة وزوال الكآبة عنهم.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن فريقا من جامعة تشيلي استعرض عددا من الصور للبيوت مختلفة إضاءات الشمس على مئات الأفراد عينة للدراسة لمعرفة انطباعاتهم عن البيوت.

ومن ٧٥٠ شخصا عينة الدراسة شاهدوا ٢٥ تصميم مختلف لمنازل معرضة لإضائة الشمس عبر معظمهم عن الشعور بالراحة والسعادة للبيوت الأكثر عرضة للشمس.

وأوضح الكثيرون زيادة الشعور بالسعادة عند رؤية التصاميم ذات النوافذ العريضة التي تسمح بدخول أكبر قدر من الضوء وكذلك الجدران الخشبية التي تعكس كميات من الضوء مقارنة بالجدران الأسمنتية.

وطالبت الدراسة بمراعاة عرضة الغرف للشمس في تصميم المنازل، نظرا لأثرها على الشعور بالسعادة.

وتنصح هيئة الصحة البريطانية بالسماح لفترة من دخول ضوء الشمس للغرف إذ يعمل ذلك على تحفيز هرمون السيروتونين المسؤول عن ضبط الحالة المزاجية، بينما يقلل من إفراز هرمون الميلاتونين المحفز على الشعور بالنعاس.