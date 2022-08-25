يقيم مركز الحرية للابداع ، التابع لصندوق التنمية الثقافية ، اليوم الخميس ، حفلا لفريق دراويش المولوية بعنوان " الليلة الصوفية " بقيادة الدرويش حسين سليمان ، و ذلك بمقر المركز وسط الاسكندرية .

ويتضمن البرنامج موسيقى روحية صوفية ، واستعراض الطريقة المولوية ، إلى جانب مجموعة من عروض الفنون الثقافية الصوفية.

الليلة الصوفية تعتمد على مشاركات متعددة من تنوع الفن الصوفي وثقافاته، وتلقي النظر على الجزء الاول من الإنشاد بإختلاف اشكاله واستعراضه المختلف من الانشاد الديني قديما وحديثا والانشاد الصوفي قديما وحديثا ، وطريقة أداءه لعرض قصص صوفية ، و مدح الرسول ، والأولياء الصالحين واصحاب المقامات، والجزء الثاني يعتمد على الموسيقى الروحية والصوفية وتطورها.

ويستهدف الجزء الآخر وهو الاستعراض الصوفي واختلاف طرقه واشكال أداءه المختلف من طريقة لأخرى وحتى وقتنا هذا، ومن ضمن هذه الطرق؛ الطريقة المولوية واستعراض التنورة الصوفية وتطورها للتنورة الاستعراضية وبعض الاستعراضات الصوفية مثل الحضرات والمدح والذكر.

تستقبل الليلة الصوفية مشاركات مختلفة ومتنوعة ومتعددة لكل الفئات الصوفية والدينية والشعائر المختلفة الصوفية ، و تهدف لأن تكون محور ملتقى لكل الانشاد بأنواعه والاستعراض الصوفي لكل الفرق الدينية والمنشدين والاستعراضيين.