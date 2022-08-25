 مولر يوجه رسالة لـ ليفاندوفسكي بعد قرعة دوري الأبطال - بوابة الشروق
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مولر يوجه رسالة لـ ليفاندوفسكي بعد قرعة دوري الأبطال

محمد جلال
نشر في: الخميس 25 أغسطس 2022 - 8:28 م | آخر تحديث: الخميس 25 أغسطس 2022 - 8:28 م

وجه الألماني توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ، رسالة لزميله السابق روبرت ليفاندوفسكي، عقب الإعلان عن نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا.

واسفرت القرعة عن مواجهة بايرن ميونخ مع برشلونة ضمن مباريات المجموعة الثالثة مع إنتر ميلان الإيطالي وفيكتوريا بلزن التشيكي.

ونشر مولر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: «يالها من قرعة رائعة لكل محبي كرة القدم، سيد ليفاندوفسكي أراك قريبًا في ميونخ، لنذهب من أجل موسم دوري أبطال أوروبا».

وانتقل ليفاندوفسكي إلى برشلونة في الصيف الحالي قادما من بايرن ميونخ.


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